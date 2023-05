Poco prima aveva minacciato con una pistola un 61enne bergamasco per farsi consegnare la sua auto, il portafoglio e il cellulare. Dopo essere sgommato via, ha pensato di fermarsi al bar di Coccaglio per bere qualcosa. Immediatamente è stato rintracciato dai carabinieri.

Al bar di Coccaglio con la Porsche rubata a Bergamo, arrestato

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 maggio. Un 21enne originario del Kossovo si è armato di pistola (dalle prime indiscrezioni sembrerebbe fosse una scacciacani cui era stato rimosso il tappo rosso), si è recato in città a Bergamo e ha atteso di trovare l'auto "giusta" per poi entrare in azione. Le minacce nei confronti di un 61enne residente nell'hinterland bergamasco hanno sortito il loro effetto. Il giovane, arma in pugno, si è fatto consegnare l'auto sportiva, una Porsche Carrera del valore di oltre 100mila euro, il portafoglio e il cellulare. Si è messo al volante ed è sgommato via.

Forse pensava di non essere rintracciato, perché mezz'ora dopo si era fermato in un bar di Coccaglio per fare l'aperitivo. Ma i carabinieri erano già stati allertati dalla vittima della rapina e si erano già messi a cercarlo tra le province di Bergamo e di Brescia. A individuare la macchina rubata a Coccaglio sono stati i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari, che hanno subito arrestato il 21enne per rapina.