Al bar con la cocaina: arrestato un 39enne di Capriolo

Nell'ambito di mirati controlli antidroga e per debellare il fenomeno dello spaccio, i carabinieri di Capriolo, nel pomeriggio di giovedì, hanno effettuato un controllo mirato in un bar di piazza Mercato. Al suo interno i militari hanno trovato un uomo, italiano, classe 1984 e residente in paese, già noto alle Forze dell'ordine: il 39enne è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina.

A quel punto i carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione del capriolese, dove hanno trovato un bilancino, materiale per il confezionamento e 100 grammi di cocaina, già suddivisa in 50 dosi già pronte alla cessione, da cui avrebbe guadagnano dagli 8 ai 10mila euro.

L'arresto

La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato arrestato. Data la quantità di stupefacente ritrovato, l'autorità giudiziaria ha stabilito la misura della custodia cautelare in carcere. L'arresto è stato convalidato ieri mattina.