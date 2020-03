Aiuti senza fine: tute e maschere per Ospitaletto e Iseo. Ai soccorritori sono stati consegnanti i pacchi. Sempre presente la scritta “Grazie di tutto ragazzi”.

Tute e maschere per Ospitaletto e Iseo

La solidarietà non ha fine. Tra ieri e oggi, la stessa persona che agisce sul territorio da qualche tempo, ha consegnato tute e maschere ai soccorritori di Ospitaletto e Iseo. I volontari delle ambulanze sono infatti in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e spesso rimangono sprovvisti dei dispositivi di protezione. Fortunatamente però la solidarietà continua a girare e non è difficile ricevere doni con scritto “Grazie di tutto ragazzi”.

