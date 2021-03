Ogni mattina seguono le lezioni in Dad, mentre il pomeriggio si dedicano alla raccolta dei rifiuti in paese.

“Aiutateci ad aiutare il pianeta”: l’appello dei piccoli ecologisti Emma e Matteo

Rendere speciale le giornate a casa si può, anche e soprattutto in questo periodo in cui i colori di cui siamo abituati a parlare sono quelli delle zone che spaccano in frazioni l’Italia.

Ebbene è il momento di pensare a nuove tinte per abbellire il tempo libero, magari alla larga dagli schermi.

A dimostrarlo con il proprio esempio due ragazzini di Castegnato che hanno scelto di impegnare i propri pomeriggi lontani dai banchi al servizio della comunità.

Emma Filippini e Matteo Inselvini hanno rispettivamente 9 e 10 anni e frequentano (attualmente in Dad) la scuola primaria De Amicis e in questi giorni hanno passeggiato parecchio in paese, accorgendosi di quanti rifiuti abbandonati ci fossero sui cigli delle strade.

Dotati di sacchi, guanti e pinza raccogli rifiuti stanno ripulendo il paese.

Il loro appello ai coetanei:”È divertente, unitevi a noi. Aiutateci per aiutare il pianeta a stare bene”.

