Non ha rispettato i domiciliari ed è finito dritto in carcere. A beccarlo sono stati, domenica sera, i Carabinieri della stazione di Castrezzato.

Ai domiciliari esce per rubare: arrestato dai Carabinieri

I militari, infatti, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, sono immediatamente intervenuti per controllare un uomo che si aggirava con fare sospetto in una zona residenziale del Comune di Rudiano. Dopo aver individuato un soggetto, lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto di mostrare i documenti, ma l’uomo (poi risultato cittadino albanese, classe 1991) non li aveva con sé. Così è prontamente scattata la perquisizione e gli sono stati rinvenuti addosso due oggetti atti allo scasso: un cacciavite e una tenaglia.

Ora è in carcere

Ma non è finita: il malintenzionato risultava anche evaso dagli arresti domiciliari che avrebbe dovuto scontare a Pumenengo (su di lui pendeva un accusa per molestie per dei fatti accaduti a Calcio), in provincia di Bergamo. Tratto in arresto, è stato ricondotto nella sua abitazione con la medesima misura, ma il giorno seguente ha ben pensato di evadere nuovamente pensando, forse, di non essere beccato. Ma fortunatamente così non è stato e i Carabinieri l’hanno ritrovato poco dopo. A seguito della doppia evasione, durante la Direttissima di martedì al Tribunale di Bergamo, non solo c’è stata la convalida dell’arresto, ma anche l’aggravante della misura in carcere.