Aggressioni e incidenti nel bresciano SIRENE DI NOTTE

Aggressioni e incidenti nel bresciano: sono diversi i casi che questa notte hanno richiesto l’intervento di soccorritori e Forze dell’Ordine.

Le aggressioni

Il primo evento violento si è verificato a Castenedolo, alle 20.44, dove un 50enne è stato aggredito in via Sandro Pertini: per fortuna non è rimasto ferito e all’arrivo dei soccorritori ha rifiutato il trasporto in ospedale. Lievi ferite anche per il 38enne aggredito a Erbusco, in prossimità della rotonda Bonemelli, pochi minuti prima delle mezzanotte: sul posto i carabinieri della Compagnia di Chiari. Sempre Erbusco è stato teatro del terzo episodio violento a danno di un 27enne in via per Rovato, venti minuti prima dell’una.

Gli incidenti

Attimi di paura a Montichiari, verso la mezzanotte, dove due auto si sono scontrare in via Brescia: a bordo tre ragazzi fra i 23 e il 26 anni, ma nessuno ha riportato gravi ferite. Più serie le condizioni del 24enne che a Capriolo, in via per Calepio, si è schiantato contro un ostacolo verso l’1 e 15. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari.