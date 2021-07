E' successo alle 21.30 circa in via Delle Forze armate, nei pressi del civico 5. Sul posto si sono immediatamente precipitati i carabinieri e l'ambulanza.

Aggressione a Chiari: 51enne finisce in ospedale

La chiamata ai soccorsi è partita in codice giallo e, fortunatamente, il 51enne rimasto vittima di un'aggressione per le vie di Chiari non ha riportato lesioni gravi. E' successo mezzz'ora fa in via Delle Forze Armate e sul posto si sono immediatamente precipitati i carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Chiari. Con loro anche l'ambulanza della Rovato Soccorso, che ha prestato le prime cure al ferito.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei militari, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Il 51enne, invece, è stato portato in ospedale in codice verde per le cure del caso.