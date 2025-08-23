Aggredito nel parcheggio del supermercato: calci, pugni e un finestrino sfondato

La storia

Salvato dai Carabinieri della Compagnia del nucleo operativo radiomobile di Verolanuova

Accerchiato e aggredito nel parcheggio di un supermercato, è successo a Manerbio in via San Martino del Carso.

Pugno in faccia e auto ammaccata

Un finestrino della sua automobile distrutto, carrozzeria ammaccata e un perfino un pugno in faccia. E’ successo nella notte di venerdì scorso a due passi dal centro. L’aggressione ai danni di un ventenne non ha avuto un epilogo peggiore solamente grazie al provvidenziale intervento dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova. Le cause dell’accaduto sono ancora tutte da verificare ma a quanto riferito dal giovane l’aggressione non avrebbe alcun apparente motivo.

Cosa è successo

Il ventenne aveva posteggiato la sua automobile nel parcheggio adiacente al supermercato, poco prima delle 4 di notte, per incontrare un amico prima di rientrare a casa ed era sceso dal mezzo. Poco dopo essersi fermato è stato raggiunto e circondato da alcune automobili dalle quali sono scese delle persone che si sono accanite sulla sua vettura: calci e pugni, hanno sfondato anche un finestrino. Il ragazzo si è chiuso in macchina ma non è riuscito ad evitare di essere colpito suo malgrado. Una situazione che stava degenerando rapidamente. A salvare il ventenne è stato il passaggio di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Verolanuova, impegnata in un controllo di routine. I militari sono intervenuti in pochi istanti. Alla vista del mezzo, gli aggressori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Il ragazzo è stato soccorso sul posto, in evidente stato di shock, e ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri che stanno cercando di identificare i responsabili e chiarire se ci fosse o meno un movente dell'aggressione.