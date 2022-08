Aggredito e derubato mentre rientra in casa: anziano in ospedale

Aggredito e derubato mentre rientra in casa, in via San Vincenzo a Rovato: anziano finisce in ospedale. La rapina si è consumata nel pomeriggio di martedì 23 agosto, a due passi dal centro storico. Il malvivente si è dato alla fuga a piedi.

Aggredito e derubato mentre rientra in casa

Attimi di panico intorno alle 16.20 di martedì 23 agosto in via San Vincenzo a Rovato, traversa del centralissimo Corso Bonomelli. Un anziano, classe 1936, è stato aggredito da un malvivente proprio mentre stava rientrando nella sua abitazione. L'aggressore l'ha spintonato e gli ha strappato il portafogli (contenente alcune decine di euro), prima di darsi alla fuga a piedi.

Un 86enne in ospedale

L'anziano è stato soccorso da un'ambulanza dei Volontari Bornato e trasportato all'ospedale di Chiari in codice verde. Se l'è cavata con lievi escoriazioni e un grosso spavento. Sul posto i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, che indagano per rapina.