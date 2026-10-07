Attimi di grande apprensione

Aggredita dall’ex compagno all’interno del bar: è caccia all’uomo

L'allarme è scattato poco prima delle 8.40

Aggredita dall’ex compagno all’interno del bar: è caccia all’uomo

Orzinuovi ·

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Aggredita dall’ex compagno all’interno del bar: è caccia all’uomo.

L’allarme a Orzinuovi

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (mercoledì 7 ottobre 2026) in codice giallo poco prima delle 8.40 in via Lonato 16 a Orzinuovi.

Aggredita dall’ex compagno, è caccia all’uomo

Dalle prime ricostruzioni pare che una donna di 44 anni che si trovava all’interno del bar Jigger Orzinuovi sia stata aggredita dall’ex compagno di origini albanesi. L’uomo l’avrebbe colpita con un coltello per poi darsi alla fuga. Sono attualmente in corso le ricerche.

Nel frattempo la donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

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