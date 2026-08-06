L’hanno accerchiato in pieno centro a Rovato, in corso Bonomelli, poi, incuranti del fatto che fosse pieno giorno, l’hanno aggredito per portargli via il marsupio. La loro fuga è durata poco: i quattro, tutti minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri. La vittima, un 28enne, se l’è cavata con una prognosi di cinque giorni.

Aggrediscono e rapinano un 28enne a Rovato: arrestati quattro minorenni

La chiamata al 112 è scattata nel pomeriggio di mercoledì 5 agosto. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16.45 in corso Bonomelli a Rovato. La vittima, un uomo di 28 anni, è stata colpita con un pugno al volto da alcuni giovani che si sono poi impossessati del suo marsupio, contenente il portafoglio, e pure del casco da ciclomotore, per poi darsi alla fuga nelle vie limitrofe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rovato che, a distanza di poche ore dai fatti, hanno tratto in arresto quattro giovani minorenni, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso.

Cinque giorni di prognosi

Il 28enne, soccorso da un’ambulanza dei Volontari di Capriolo, è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chiari, da cui è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. Le immediate ricerche avviate dai militari operanti hanno consentito di rintracciare poco dopo i quattro presunti autori. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria per i Minorenni, i quattro arrestati sono stati condotti presso Centro di Prima Accoglienza “C. Beccaria” di Milano.