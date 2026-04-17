Aggredisce la madre lanciandole oggetti al culmine di una lite: 24enne arrestato.

Lancia oggetti e aggredisce la madre

Una lite nata, pare per futili motivi poco dopo il pranzo: questa la motivazione alla base dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri (giovedì 16 aprile 2026) a Orzinuovi da parte di un giovane di 24 anni nei confronti della madre di 61 anni. La donna ha quindi allertato i carabinieri riferendo quanto accaduto.

Attivato il protocollo codice rosso

Una volta sul posto i militari sono riusciti a fermare il giovane disoccupato trovato in stato di alterazione da alcol. La vittima ha presentato sul corpo i segni dell’aggressione, ha comunque rifiutato le cure mediche. La 61enne ha quindi formalizzato la querela nei confronti del figlio: è stata per lei inoltre l’occasione per riferire di altri episodi di questo genere dei quali era rimasta vittima a partire dal 2021. Dagli approfondimenti effettuati è emerso come, di fatto, il soggetto in questione si fosse già reso responsabile in passato di condotte analoghe, nei suoi confronti è stato quindi attivato il “protocollo codice rosso”. Il 24enne è stato associato alla Casa Circondariale di Brescia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.