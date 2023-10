Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova ciclabile Chiari–Rudiano–Parco Regionale dell’Oglio.

Aggiudicati i lavori della ciclabile Chiari-Rudiano

Nelle scorse settimane, la commissione (tutta clarense) all’opera alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della nuova ciclabile al raggruppamento temporaneo di imprese Antonutti Srl in Rti Antonutti – Vezzola. La realtà si è aggiudicata l’appalto grazie al 1,02000% di ribasso sulla base di gara, oltre a numerose migliorie tecniche che sono state particolarmente apprezzate dalla commissione e che ormai in tutte le pubbliche gare prevalgono sullo sconto economico, per espressa volontà del legislatore e di ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) nell’intento di favorire la qualità dell’opera invece del massimo ribasso economico.

Prenderà così il via il cantiere che, «in assoluto, è il più esteso che sia mai stato finanziato dal Comune di Chiari, con ben 4,5 chilometri di opere che si estenderanno anche oltre confine comunale fino al Parco Regionale dell’Oglio, grazie alle larghe intese tra le Amministrazioni di Area Vasta che su quest’opera hanno da tempo raggiunto un patto unanime».

L'intesa

Intesa che, nello specifico, è stata raggiunta all’interno della declinazione del più esteso Accordo di Programma, promosso dal Comune, per la realizzazione del Polo logistico di via Roccafranca, e siglato dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di Chiari, Rudiano, Castelcovati e Urago, prevedendo anche l'allargamento dell’arteria stradale diretta a Rudiano e al Parco Regionale dell’Oglio, per il potenziamento della mobilità dolce tra i centri abitati di Chiari e di Rudiano, interessando il territorio di Urago.

Già lo scorso settembre 2022 erano stati anticipati i primi lavori per la messa in sicurezza di un nodo cruciale del percorso, coordinando questi primi interventi con il più rilevante progetto che ora è stato appaltato e con gli ulteriori investimenti che il Comune ha finanziato per la riqualificazione della frazione del San Giovanni, con la realizzazione del parcheggio attiguo alla scuola dell’infanzia e di due nuove rotonde: una dinanzi alla chiesa in accesso al futuro parcheggio e una immediatamente al termine del cavalcavia che consentirà anche l’accesso in sicurezza alla deviante di via Prepositura attualmente in corso d’opera grazie agli accordi già perfezionati con l’Istituto Sostentamento del Clero che ha condiviso l’iniziativa del Comune e ceduto in permuta le aree necessarie per completare la riqualificazione.

La riqualificazione del San Giovanni

Al pari della riqualificazione del San Giovanni, anche la nuova ciclo–pedonale è un’opera strategica, non solo per l’implementazione dell’offerta di mobilità dolce in quanto tale, ma come collegamento in sicurezza tra Chiari e il Parco Regionale della Valle dell’Oglio, in linea con quanto previsto dalle linee di mandato, che permette fra l’altro di superare ogni barriera lungo gli oltre quattro chilometri che attualmente separano il Parco Naturale Regionale dalle ciclabili clarensi. Tutto ciò nell’ottica di una pianificazione armonica e attrattivo della città.

L'intervento

Sul tema è intervenuto il vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche, Maurizio Libretti.