Aveva appena finito il turno al Distaccamento della Polizia Stradale di Chiari e si era fermato in un supermercato della cittadina per fare la spesa. Ma anche senza la divisa l'agente Sebastiano ha saputo essere un eroe, sventando un furto ai danni di un'anziana.

Agente libero dal servizio sventa furto in un supermercato

E' successo giovedì 6 marzo 2025, intorno alle 13. Ad attirare l'attenzione dell'agente della Polstrada di Chiari il comportamento sospetto di due donne, che avevano avvicinato un'anziana chiedendole insistentemente informazioni. Dopo che si erano allontanate, l’agente ha chiesto alla signora di controllare se avesse ancora il portafoglio, constatando che le era stato rubato. Sebastiano non ci ha pensato due volte: si è lanciato all'inseguimento delle due borseggiatrici, riuscendo a fermarne una. Fortunatamente proprio quella che aveva sottratto il portafoglio, restituito alla malcapitata. La sua complice è invece riuscita a fare perdere le sue tracce.

Arrestata in flagranza

La donna è stata arrestata in flagranza per furto con destrezza. Processata per direttissima il giorno successivo (venerdì 6 marzo), l'arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora a Milano (dove vive) e l'obbligo di firma.

Massima attenzione

Non sarebbe il primo episodio di questo tipo segnalato nei supermercati della zona. Per questo le forze dell'ordine raccomandano la massima attenzione. Perché in certi casi, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.