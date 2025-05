Agata Botta è il nuovo sindaco del Consiglio dei ragazzi

di Marianna Baldo

.

Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 29 aprile ha preso il via ufficiale il "Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze".

A loro il compito di trovarsi e confrontarsi su idee, progetti, necessità, eventi importanti, da proporre all’Amministrazione comunale “dei grandi”. I “piccoli” candidati e le “piccole” candidate hanno preso parte alla seduta di martedì sin dal suo primo punto all’ordine del giorno, attendendo pazientemente che arrivasse i loro momento, nonostante gli argomenti fossero per loro talvolta difficili. Sguardi curiosi, presenze attente, anche per capire quali siano le scelte che un’Amministrazione comunale effettua e come le effettua.

Il primo cittadino Matteo Zani li ha introdotti, dopo aver anche preso parte nei giorni scorsi con un assessore, alle loro elezioni all’interno dell’istituto scolastico locale. Nella mattinata dello scorso 15 aprile infatti presso la scuola secondaria di primo grado, alla presenza del sindaco e dell'assessore all'Istruzione Massimiliano Mangiavini, si sono svolte le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Alle elezioni hanno partecipato in forma unificata tutte le classi coinvolte nel progetto, ovvero le classi quarte e quinte della scuola primaria (elementare) e le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado (medie), insieme ai rispettivi insegnanti. Nessun candidato è stato presentato dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado.

Per il terzo Consiglio consecutivo la squadra è guidata da una ragazza. Il sindaco è infatti Agata Botta (prima media), il suo vice è Eddy Bonetta (quinta elementare), la sua assessore è Annaclara Cominelli (seconda media), mentre i consiglieri sono Giacomo Bulgherini (seconda media), Eleonora Bozzoni (quinta elementare), Lucilla Grazioli (quarta elementare), Alessandro Cominelli (quarta elementare), Andrea Mombelli (seconda media), Federico Ongaro (prima media), Gabriele Nicolini (quarta elementare) e Angela Rimanelli (quarta elementare).

Zani ha così provveduto a mettere la fascia tricolore alla sua collega Botta, del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, chiedendole se volesse dire due parole. Semplice e diretta si è rivolta ai suoi compagni d’esperienza con un "grazie a tutti", estensibile a insegnanti e all’Amministrazione comunale.

Il sindaco di Alfianello ha voluto elogiare il progetto e il lavoro dietro a questo evento, in particolare ai nuovi membri del Consiglio e agli insegnanti "Siete stati veramente bravi per quello che avete fatto anche durante le fasi delle votazioni e ancor prima delle preparazioni della campagna elettorale, è stato fatto tutto molto bene.

I complimenti anche alle insegnanti che ringrazio, qui presenti per la scuola primaria primaria e la scuola secondaria, la maestra Paola Barbieri e la professoressa Serenella D’Antona, Grazie del vostro supporto e del lavoro svolto e che d'ora in poi andrete a svolgere con loro".

La professoressa D’Antona ha dato lettura di un messaggio della Dirigente Scolastica dell’istituto comprensivo di Pontevico, di cui Alfianello fa parte, la dottoressa Fabiola Pierantoni che non ha potuto presenziare per motivi lavorativi, quale un consiglio d’istituto. L’intervento è stato aperto con un apprezzamento personale:

"Grazie al sindaco e l’Amministrazione per questa opportunità, voglio congratularmi con i ragazzi: sono davvero molto orgogliosa di voi ed entusiasta di iniziativa che sarà sicuramente un'esperienza arricchente e che vi permetterà di far parte attivamente della comunità della vostra comunità e, magari, di esprimere le vostre idee, di realizzare i vostri progetti, che sono davvero tanti, e vi permetterà di rendere il vostro paese e la vostra scuola un luogo migliore – ha proseguito la professoressa riportando le parole della Dirigente scolastica – Ragazzi vi auguro di affrontare questa esperienza con entusiasmo, responsabilità e spirito di collaborazione. Sono certa che sapete portare avanti con impegno e passione i valori di partecipazione civica e solidarietà. Spero che questa esperienza vi permetta di realizzare un giorno giorno i vostri progetti e le vostre proposte per migliorare il paese in cui vivete. Chi lo sa, forse tra voi ci sarà qualcuno che diventerà un vero faro di luce per la vostra comunità, magari diventando un futuro sindaco o assessore o una figura di riferimento. Ricordate sempre: anche più piccoli possono fare grandi cose; basta avere coraggio, determinazione e il desiderio di cambiare in meglio. Confido che questa esperienza vi aiuterà a crescere come cittadini consapevoli e responsabili pronti a fare la differenza. Il futuro della vostra comunità è nelle vostre mani, sono sicura che saprete affrontare questa sfida con entusiasmo e cuore, in bocca bocca al lupo e buon lavoro".