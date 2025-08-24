Affitti abusivi nel centro di Bagnolo Mella: dormivano in 13 in due mini alloggi

Lo ha scoperto la Polizia Locale, nell'ambito di controlli mirati per contrastare il sovraffollamento abitativo e accertare eventuali irregolarità

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Bagnolo Mella ha dato il via a una campagna di controlli mirati nel centro storico, con l’obiettivo di contrastare il sovraffollamento abitativo, verificare lo stato degli immobili e accertare eventuali irregolarità legate all’ospitalità di cittadini stranieri. L’operazione, voluta dall’Amministrazione comunale e condotta da una task force del comando di Polizia Locale guidata dal comandante Nicola Caraffini, ha interessato una palazzina segnalata da alcuni residenti per il degrado e il sospetto di un numero eccessivo di inquilini.

L'operazione

Gli agenti hanno ispezionato tre appartamenti, riscontrando situazioni di sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie precarie in almeno due di essi. Tutte le persone identificate sono risultate in possesso di documenti regolari o in corso di rinnovo, ma non erano state denunciate ufficialmente come ospiti, come invece previsto dalla normativa. In particolare, il mancato rispetto dell’obbligo di denuncia di ospitalità, unito alla violazione del regolamento di Polizia Urbana che stabilisce limiti precisi in base alla metratura degli immobili, ha portato all’avvio di sanzioni per circa 12.000 euro a carico del proprietario di uno degli appartamenti, un cittadino italiano.

Oltre alle multe, è stata emessa una diffida che impone di regolarizzare la situazione entro 30 giorni. In uno degli immobili sono in corso accertamenti anche su una possibile irregolarità edilizia, mentre proseguono le verifiche sulla regolarità dei contratti di affitto, con il supporto della Guardia di Finanza per i casi più complessi.

Il commento dell'Amministrazione

"Un’azione importante per garantire sicurezza, igiene e rispetto delle regole”, ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Marco Agazzi. Soddisfatto anche il sindaco Stefano Godizzi, che ha sottolineato come l’intervento della Polizia Locale si inserisca in una strategia più ampia per migliorare le condizioni abitative e combattere fenomeni di degrado e irregolarità nel centro storico. L’amministrazione comunale ha annunciato che i controlli continueranno nei prossimi mesi in tutto il territorio cittadino.