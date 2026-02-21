Aereo precipitato ad Azzano Mella: è un falso allarme.

Allarme

Oggi verso le 15.30 è scattato l’allarme ad Azzano Mella per un velivolo precipitato. Un automobilista in transito sulla Corda Molle ha chiamato il 112 dicendo di aver visto un aereo che stava precipitando. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e l’elisoccorso, ma dell’ultraleggero non c’era traccia.

Dalle successive verifiche è stato stabilito che il mezzo é atterrato sull’avio superficie di Torbole ed è ridecollato.

Tragedia a luglio 2025

La preoccupazione dell’automobilista è forse legata anche a quanto accaduto lo scorso luglio. In quel caso un ultraleggero, con a bordo due persone, aveva perso quota ed era precipitato sulla carreggiata prendendo fuoco. L’impatto non aveva lasciato scampo ai due passeggeri: Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano, entrambi di Milano, morti sul colpo.