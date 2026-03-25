E’ tornato a casa ubriaco. Poi ha aggredito i carabinieri di Adro, che si erano presentati presso l’abitazione dopo la segnalazione del comportamento aggressivo dell’uomo, un papà di 38 anni. L’uomo, successivamente arrestato, dovrà rispondere di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Adro, torna a casa ubriaco e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato un papà di 38 anni

E’ successo martedì, alle prime ore del mattino. A chiamare le forze dell’ordine è stato il figlio minorenne del 38enne, classe 2009, spaventato dal comportamento estremamente aggressivo del padre. L’uomo, infatti, era rincasato in stato di alterazione dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. ​All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si è opposto al fermo, reagendo con violenza. Per sottrarsi ai controlli si è scagliato contro i militari, arrivando a colpirne uno. Nonostante l’arrivo dei rinforzi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari, l’aggressore ha continuato a opporre resistenza, rendendo necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione per immobilizzarlo in sicurezza.

​L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto nella cella di sicurezza della Compagnia di Chiari, in attesa della Direttissima di questa mattina