E’ tornato a casa ubriaco. Poi ha aggredito i carabinieri di Adro, che si erano presentati presso l’abitazione dopo la segnalazione del comportamento aggressivo dell’uomo, un papà di 38 anni. L’uomo, successivamente arrestato, dovrà rispondere di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
Adro, torna a casa ubriaco e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato un papà di 38 anni
E’ successo martedì, alle prime ore del mattino. A chiamare le forze dell’ordine è stato il figlio minorenne del 38enne, classe 2009, spaventato dal comportamento estremamente aggressivo del padre. L’uomo, infatti, era rincasato in stato di alterazione dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si è opposto al fermo, reagendo con violenza. Per sottrarsi ai controlli si è scagliato contro i militari, arrivando a colpirne uno. Nonostante l’arrivo dei rinforzi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari, l’aggressore ha continuato a opporre resistenza, rendendo necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione per immobilizzarlo in sicurezza.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e condotto nella cella di sicurezza della Compagnia di Chiari, in attesa della Direttissima di questa mattina