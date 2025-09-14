E’ stato denunciato per ricettazione un 32enne residente nella provincia di Como, fermato dai Carabinieri della Compagnia di Chiari mentre circolava a bordo di una bicicletta elettrica rubata.
Adro, sorpreso con un’e-bike rubata: denunciato 32enne comasco
A far scattare l’intervento è stata la segnalazione del proprietario dell’e-bike, che nel pomeriggio di ieri, sabato 13 settembre, ha riconosciuto il proprio mezzo – sottratto la sera precedente dalla sua abitazione di Adro – e ha immediatamente contattato il 112.
I militari sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a bloccare il giovane e a recuperare la bicicletta. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre l’e-bike è stata restituita al legittimo proprietario.