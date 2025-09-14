A far scattare l’intervento è stata la segnalazione del proprietario, che sabato pomeriggio ha notato il soggetto in sella al suo mezzo

E’ stato denunciato per ricettazione un 32enne residente nella provincia di Como, fermato dai Carabinieri della Compagnia di Chiari mentre circolava a bordo di una bicicletta elettrica rubata.

Adro, sorpreso con un’e-bike rubata: denunciato 32enne comasco

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione del proprietario dell’e-bike, che nel pomeriggio di ieri, sabato 13 settembre, ha riconosciuto il proprio mezzo – sottratto la sera precedente dalla sua abitazione di Adro – e ha immediatamente contattato il 112.

I militari sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a bloccare il giovane e a recuperare la bicicletta. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre l’e-bike è stata restituita al legittimo proprietario.