Una notizia scuote la politica adrense. Hanno rassegnato le dimissioni irrevocabili i consiglieri comunali Andrea Vezzoli e Lorenzo Antonelli. Entrambi nei banchi della minoranza, appartenenti al gruppo della Lega, non siederanno più nel Consiglio comunale di Adro.

Adro, si dimettono i consiglieri di minoranza Vezzoli e Antonelli

“Si comunica che sono pervenute al Comune le dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere comunale da parte di Andrea Vezzoli e Lorenzo Antonelli, appartenenti al gruppo consiliare di minoranza Lega Salvini Lombardia. Contestualmente è stata protocollata anche la rinuncia preventiva alla surroga da parte del secondo dei non eletti, Moreno Milini. I successori verranno quindi formalmente accolti e surrogati nel corso del prossimo Consiglio comunale”

Questo l’annuncio diffuso nella mattinata di venerdì 12 settembre dal Comune di Adro sulle pagine social ufficiali dell’ente.

Surroga nel prossimo Consiglio

Chi entrerà dunque nei banchi della minoranza? Stando alle preferenze ottenute alle elezioni comunali 2024 ed escludendo Milini che ha già rinunciato, toccherebbe a Moira Delbarba, ex assessore, e a Danilo Oscar Lancini, vicesindaco durante l’Amministrazione guidata da Paolo Rosa e prima ancora sindaco per un decennio, oltre che europarlamentare della Lega nella precedente legislatura (2019-2024).