Adro: scontro tra un'auto e un mezzo pesante

Scontro tra un'auto e un mezzo pesante ad Adro.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 15 in codice rosso ad Adro in via Sole delle Alpi.

Dove si è verificato il sinistro

L'intervento dei soccorsi

Stando alle primissime informazioni ricevute ad avere la peggio sarebbe stato l'uomo a bordo dell'automobile (un 75enne), non risulta invece ferito l'autista del mezzo pesante. Il 75enne è stato ricoverato in codice giallo, non risulterebbe pertanto in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto, oltre alle ambulanze, i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio.

Le immagini dei soccorsi