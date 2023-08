La sua vita si è spezzata all’improvviso, a soli 46 anni. Massimo Tedeschi non c’è più, nemmeno la corsa disperata in elicottero in ospedale è servita a salvarlo.

Adro piange Massimo Tedeschi, aveva soltanto 46 anni

L’adrense si è sentito male mercoledì pomeriggio (23 agosto) e si è recato nella sede del gruppo Ambulanza di Adro per chiedere aiuto. I volontari non hanno potuto fare altro che informare la Centrale operativa della sua auto-presentazione (la raccomandazione, in caso di malore, resta invece sempre quella di allertare il 112). Descritti i sintomi, sul posto è stato inviato l’elisoccorso, atterrato nel vicino parcheggio. Per Massimo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La sua morte, così repentina, ha colpito al cuore la comunità adrense, vicina al papà Adelchi Davide, presidente della Sezione Artiglieri, alla mamma Erminia, alla figlia Isabel, alla sorella Silvia, al fratello Cristian, ai nipoti e a tutti i suoi cari.

Era stato a lungo nella banda Puccini

Numerosi i messaggi di cordoglio e i pensieri, carichi d’affetto, che descrivono il 46enne come un uomo solare, di compagnia, dal carattere aperto e gioviale. Al dolore partecipano tutto il Direttivo e i musicisti del corpo bandistico Puccini di Adro, dove Massimo ha suonato per molti anni, fin da quando era adolescente. Era un bravo trombettista e, anche se da tempo aveva lasciato il complesso, l’amicizia era rimasta intatta. «Ci aveva detto che voleva tornare: purtroppo non ce ne è stato il tempo», hanno commentato. Anche il sindaco Paolo Rosa si è fatto portavoce del cordoglio dell’Amministrazione per una morte così improvvisa e prematura.

I funerali sabato 26 agosto

I funerali saranno celebrati domani, sabato 26 agosto, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale adrense. Venerdì 25 agosto alle 19, presso l'abitazione di via Cairoli, si terrà una veglia di preghiera. L'ultimo commosso saluto a un concittadino che se ne è andato troppo presto.