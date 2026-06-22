Adro piange Giuseppe Pezzotti, pilastro dell’associazionismo

Un sorriso luminoso, l’impegno nel volontariato, l’operosità nel lavoro, la dedizione alla sua famiglia. Sono stati questi i pilastri della vita di Giuseppe Pezzotti e la sua scomparsa, a 77 anni, lascia un vuoto immenso nella comunità di Adro.

Adro piange Giuseppe Pezzotti

E’ davvero difficile accettare l’idea che Giuseppe Pezzotti non ci sia più. Con il suo sorriso era sempre in prima linea ai principali eventi della vita comunitaria. Grande tifoso rossonero, era una figura di riferimento per il Milan club “Franco Baresi”, sempre presente alle iniziative organizzate con il suo contagioso entusiasmo. L’altra sua passione era la musica e il 77enne era tra i veterani del corpo bandistico Giacomo Puccini di Adro. In questo momento di dolore la comunità si è stretta alla moglie Elsa, alle figlie Michela, Barbara e Silvia, ai nipoti, ai fratelli e sorelle e a tutti i suoi cari. La veglia di preghiera si terrà lunedì 22 giugno alle 19 nella casa del commiato Pezzotti; i funerali saranno celebrati martedì 23 alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Adro.

Il pensiero del corpo bandistico Puccini

E’ carico d’affetto il messaggio che il corpo bandistico Puccini ha dedicato a Giuseppe Pezzotti:

” Con grande tristezza apprendiamo della scomparsa di Giuseppe, una persona speciale che ci ha lasciati troppo presto. La sua passione per la musica era contagiosa: attraverso la tromba sapeva trasmettere emozioni, entusiasmo e bellezza, regalando a chi lo ascoltava momenti che resteranno nel cuore. Ma oltre al musicista, ricorderemo soprattutto l’uomo: sempre disponibile, amichevole, pronto a condividere un sorriso. La sua presenza mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Rimarranno vivi il ricordo della sua gentilezza, della sua amicizia e delle note che hanno accompagnato tanti momenti della nostra vita. Caro Giuseppe, il tuo sorriso, la tua disponibilità e la tua inseparabile tromba continueranno a vivere nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Ci stringiamo con affetto alla tua famiglia e ai tuoi cari in questo momento di dolore. Ciao Giuseppe, e grazie per tutta la musica e l’umanità che ci hai donato…” GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Il ricordo del Milan Club

“Un onore aver condiviso con te questo pezzo di cammino. Un grande dolore dovresti salutare. Sarai sempre con noi, nei nostri ricordi e nel nostro Cuore. Ciao amico Beppe”.

Con questo pensiero il Milan Club “Franco Baresi” ha salutato l’amico e punto di riferimento Giuseppe Pezzotti, affidando il ricordo ad alcune fotografie significative.

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Il cordoglio del Comune

Questo il messaggio di cordoglio che il Comune di Adro ha pubblicato sulla sua pagina Facebook istituzionale: