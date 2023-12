Adro, Davide Moretti è il primo candidato: la sua civica incarna il cambiamento

Qualcosa si muove in vista delle Amministrative 2024 ad Adro. Il 37enne Davide Moretti ha sciolto gli indugi e annunciato la sua candidatura a sindaco, alla guida di una lista civica che si pone il grande e ambizioso obiettivo di incarnare il cambiamento dopo tanti anni di Amministrazione targata Lega. «Il voto sarà una grande opportunità per rendere il nostro paese più bello - ha scritto in una lettera inviata ai concittadini - Abbiamo la fortuna di vivere in un luogo splendido, pieno di potenzialità che, talvolta, restano ancora inespresse. Per questo, insieme a un gruppo di persone, abbiamo deciso di metterci in gioco per valorizzare queste grandi potenzialità trasformandole in una ricchezza da condividere».

Davide Moretti è il primo candidato: la sua civica incarna il cambiamento

Alle spalle Davide Moretti ha un’esperienza maturata sui banchi della minoranza tra il 2017 e il 2019, ma anche la sua professione (è un pianificatore territoriale e si occupa di urbanistica, collaborando con un importante studio della Provincia di Brescia e con alcuni Comuni) lo porta ad avere familiarità e interesse con la macchina amministrativa. La sua candidatura non è improvvisata, ma è frutto di un lavoro iniziato mesi fa che coinvolge persone che non hanno appartenenze partitiche e sono mosse dalla volontà di proporre un’alternativa all’attuale maggioranza. «In questo mandato l’opposizione è sostanzialmente sparita (le liste in gara erano due ma entrambe della Lega, ndr), ma ci sono tante persone pronte a mettersi in gioco», ha aggiunto il 37enne.

L’annuncio è arrivato con largo anticipo, tramite una lettera, proprio per favorire al massimo il coinvolgimento della popolazione. «Non esiste però una sola descrizione di Adro né una sola descrizione di Torbiato - si legge nel documento - Ognuno di noi ha il suo punto di vista, con le sue diverse sensibilità, esperienze e desideri. Solo tenendone conto è possibile proporre un progetto di Amministrazione che funzioni e nel quale tutti possiamo riconoscerci. Il nostro obiettivo è quindi comprendere le diverse visioni e impegnarci per avere un Comune migliore». La missiva ha l’obiettivo di raccogliere suggerimenti, consigli e anche critiche «per costruire un progetto per il futuro del nostro paese che sia condiviso ed efficace» e segna l’avvio di un «percorso di ascolto e confronto, che ci vedrà sempre più presenti, organizzando incontri e momenti di discussione, con la volontà di costruire insieme una comunità viva, partecipata e positiva, più forte e più unita».

La civica ha attivato tre canali di comunicazione: è possibile scrivere un messaggio WhatsApp al numero 351. 5275817 (o anche telefonare o mandare un sms); si può inviare una e-mail all’indirizzo davidemorettisindaco@gmail.com; infine, è possibile compilare il retro della lettera e imbucarla poi nella cassetta della posta collocata in via Simoni 18 ad Adro. «Non abbiamo preclusioni, non ci rivolgiamo a una parte politica precisa: siamo aperti a tutti quelli che desiderano un cambiamento», ha concluso Moretti, cogliendo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un sereno 2024.