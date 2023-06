Addio Tino, imprenditore generoso: oggi i funerali a Rovato

Tutti lo conoscono come un imprenditore capace e generoso, fondatore dello storico supermercato Al Butegù di Rovato. Ma Tino Raineri, venuto a mancare mercoledì 28 giugno all’età di 88 anni, è stato anche un protagonista di primo piano nella storia del calcio rovatese, presidente per cinque anni (dal 1976 al 1981) della società in un periodo glorioso, segnato dalla vittoria del Campionato di Prima categoria e dal salto in Promozione. L'ultimo saluto si terrà nel pomeriggio di venerdì 30 giugno, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il supermercato di via Calca sarà chiuso dalle 13 per consentire la partecipazione al lutto.

Addio Tino Raineri, imprenditore generoso

La scomparsa di Tino Raineri lascia nel dolore innanzitutto la sua famiglia: la moglie Livia, i figli Francesco e Alessandra (che hanno preso il timone dell’attività, oggi targata Migross), i nipoti e tutti i parenti. Ma al lutto partecipano anche i dipendenti e i tantissimi clienti che nel corso degli anni sono rimasti fedeli al supermercato per la qualità, la gentilezza e la gestione famigliare. Non è mancato il cordoglio da parte dell’Amministrazione comunale, espresso con parole molto toccanti dal sindaco Tiziano Belotti.

"Tino Raineri è stato un grande imprenditore. Ha aperto uno dei primi supermercati a Rovato, che ancora esiste e continua a fornire i suoi servizi alla nostra città. Una famiglia, la sua, di grande lavoratori, di persone perbene e di grande generosità. I Raineri hanno dato lavoro a decine e decine di persone e non hanno mai lesinato contributi e sponsorizzazioni alle associazioni locali. Personalmente ricordo il suo impegno e quei suoi modi gentili, educati e riservati; tanto che nel supermercato, se non lo conoscevi, non riuscivi a distinguerlo da un qualsiasi altro addetto alle vendite o al magazzino. Leggero e garbato come la sua cara moglie, come i suoi figli Francesco e Alessandra, a cui ora ha passato definitivamente il testimone".

Presidente del Rovato calcio in un periodo glorioso

Nel mondo del calcio Tino Raineri, tra il 1976 e il 1981, ha giocato un ruolo da protagonista, assumendo l’incarico di presidente del Gs Rovato. Proprio sotto la sua guida la squadra, allenata dal mister Franco Pasquetti, vinse nel 1976/1977 il Campionato di Prima categoria, che garantì il passaggio in Promozione. Dopo tre stagioni fortunate, dal 1977 al 1980, grazie indubbiamente al lavoro di mister Tortelli, il 1980/1981 registrò la retrocessione e anche la fine della presidenza di Raineri, che continuò però a lungo a dare il suo sostegno al calcio rovatese.

Oggi i funerali

I funerali dell’88enne saranno celebrati oggi, venerdì 30 giugno, alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. L’ultimo commosso saluto a un imprenditore dal cuore d’oro. Per consentire la partecipazione al lutto i punti vendita della famiglia Raineri saranno chiusi durante le esequie. Per il supermercato di via Calca è prevista la chiusura dalle ore 13.