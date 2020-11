Addio Margherita, un angelo di solamente due anni

Margherita Lorandi, di soli due anni, si è spenta lo scorso giovedì senza un perché. Un angelo che vivrà per sempre nella memoria di chi l’ha amata.

Addio piccola Margherita, di soli due anni

Aveva dimostrato alla vita che poteva farcela, nonostante fosse nata con una cardiopatia congenita. Aveva superato un intervento con l’80% di mortalità e il 20 di sopravvivenza, ma ne era uscita con il sorriso in poco tempo.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto la notte di quel maledetto giovedì della settimana scorsa quando Margherita, ricoverata a Padova per un intervento di routine, ha avuto delle complicazioni ed è morta. Aveva due anni.

E’ la storia che non avremmo mai voluto raccontare quella di Margherita Lorandi, di mamma Valentina, 30 anni, e papà Giorgio, 33, di Brandico, che svuotati dal dolore versano lacrime anche di rabbia perché ancora non capiscono cosa possa essere successo a quella bambina, a loro figlia, che improvvisamente è stata strappata dalle loro vite.

Margherita era nata il 23 settembre di due anni fa all’ospedale di Bergamo ed era entrata nel programma delle adozioni.

Il nome è stato scelto dalle infermiere che sono state subito rapite dai suoi occhi luminosi e dal sorriso contagioso, ma era stata «scartata» da molte coppie di genitori che non la volevano adottare poiché malata: soffriva di una cardiopatia congenita, il cuore non si era formato bene e per molti medici era stata data per spacciata.

Fino a quando non ha incontrato lo sguardo di Giorgio e Valentina, che erano pronti a darle la famiglia che meritava.

