Addio Luigi Bonali, Quinzano perde il suo storico macellaio: classe 1948, per anni aveva portato avanti la sua bottega a conduzione familiare.

Quinzano perde lo storico macellaio

Nel bresciano si piange un’altra croce. Luigi Bonali, storico macellaio di Quinzano, si è spento ieri gettando nel lutto un’intera comunità che per anni lo ha visto dietro al bancone della sua bottega. Gran lavoratore, aveva proseguito l’attività tramandata per generazioni nella sua famiglia: un’avventura cominciata 91 anni fa, quando il bisnonno Giacomo Bulla aveva ottenuto la licenza di macelleria. Per comprare i prodotti del bisnonno “venivano perfino dal milanese”, hanno commentato dalla famiglia ricordando poi come anche Bonali lavorasse con la stessa passione per la professione: “cercava sempre di migliorare e innovarsi per garantire sempre più qualità e bontà per la nostra clientela”, hanno commentato.

