Addio graffiti: Insieme per ripulire il paese

Le scritte a bomboletta che hanno sfregiato le cinta della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Papa” di Pompiano non ci sono più, grazie al senso civico della comunità.

Graffiti ripuliti

Da subito l’atto fatto da alcuni vandali le scorse settimane aveva generato un tam tam mediatico smuovendo le coscienze e facendo riflettere l’Amministrazione comunale, insegnanti e i ragazzi dello stesso isituto. Il risultato? L’idea partita da sindaco e Comune di cancellare i murales coinvolgendo la comunità e che ha trovato terreno fertile nella scuola. Attraverso la dirigente scolastica Raffaella Ferranti, è stato coinvolto nell’iniziativa, un gruppo di alunni volonterosi che si è messo a disposizione per ristabilire il decoro sulla muraglia di cinta. Attraverso il progetto "Coloriamo Pompiano" la scuola ha dato il suo contributo. Sabato pomeriggio, dodici alunni per le classi 1L: Greta Compagnoni, Manuel Ferrari, Anna Grazioli; 1M: Caterina Belleri, Sambare Fauozia, Angelica Toninelli; 2L Rayan Ghalib, Hasnaoui Salah Edine, Davide Terlisio ; 2M Cristina Laveroni, Ani Miraka e Samuele Tavelli, sono scesi in campo per dare l’esempio con i docenti Cinzia Zuppelli e Giuseppe Giardina, in concerto con il sindaco Giancarlo Comincini, il vicesindaco Massimo Pellottieri, l'assessore alla Sicurezza Davide Colombini e i volontari Alberto, Miriam e Nicola. Insomma nessuno escluso. Dal primo pomeriggio per tre ore il gruppo ha unito le forze. Ma soprattutto i ragazzi si sono divertiti e l’hanno fatto con piacere ed entusiasmo.