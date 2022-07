Addio don Bruno Messali, proclamato a Quinzano il lutto cittadino

Si è spento ieri sera don Bruno Messali, ex parroco di Quinzano d'Oglio, che ha raccontato e omaggiato il paese con la sua poesia.

Addio don Bruno, l'ultimo saluto è previsto per mercoledì mattina

Un sacerdote dal cuore grande che ha messo le sue radici in paese e che purtroppo si è spento ieri, a 83 anni, dopo una malattia che l'ha provato negli ultimi tempi. Non solo parroco per 20 anni ma anche poeta, e la sua musa è stata proprio Quinzano. Originario di Rovato don Messali è stato ordinato sacerdote nel 1964 e ha prestato "servizio" in diverse parrocchie del bresciano per poi arrivare in paese nell'84, dove ha ricoperto il ruolo di guida pastorale per la comunità fino al 2014. Talmente affezionato che è comunque rimasto come residente fino alla fine. Tuttavia, le sue condizioni di salute l'hanno portato a spegnersi nonostante abbia collaborato per la parrocchia fino al 2020. Una perdita che ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i cittadini.

Intanto, in paese è stato proclamato il lutto cittadino, vista l'importanza della figura.

"Non solo un Parroco, ma un uomo e una guida che nella nostra comunità ha lasciato un segno profondo, attraverso un operato che, sin dal 1984 si é poi protratto in qualità di Presbitero collaboratore per quasi quarant’anni complessivi - ha comunicato il sindaco Lorenzo Olivari - I risvolti di tanta dedizione si sono toccati con mano in queste ore, con molteplici messaggi di riconoscenza, di saluto e di cordoglio che centinaia di Quinzanesi hanno sentito la necessità di divulgare, rendendogli affettuosamente omaggio in questa fase conclusiva della sua vita terrena. Per questa ragione, e per pari coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale a tale collettivo sentore, in qualità di sindaco, ho deciso di proclamare il lutto cittadino durante il rito funebre e di sepoltura di don Bruno Messali".

I funerali si svolgeranno mercoledì, dopodomani, alle 10 nella parrocchiale del paese.