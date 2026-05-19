Addio Benito, uomo e sarto d’altri tempi

Lascia la moglie Carla e i figli Leonardo e Piera. A piangerlo anche i nipoti Alice e Alessandro

Addio a Benito Marangi, imprenditore e sarto d’altri tempi.

Marangi: addio ad un uomo e sarto d’altri tempi

Aveva 85 anni e non ha mai abbandonato la sua passione per far nascere abiti di qualità. Lascia la moglie Carla e i figli Leonardo e Piera. A piangerlo anche i nipoti Alice e Alessandro.

Originario di Martina Franca, con il fratello Ottavio aveva aperto un’industria tessile dove si confezionavano capi spalla, giacche e cappotti negli anni ’60. In quegli anni tantissime orceane avevano lavorato nella sua azienda e lo ricordano come «un buono, un grande professionista, un esperto del taglio sartoriale».

Il sentito ricordo

Negli anni il mondo della sartoria se l’è portato accanto collaborando con diversi negozi orceani al servizio del buongusto. A ricordarlo, in un ritratto lucido e affettuoso l’amico Matteo Salvatti: