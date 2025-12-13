Addio all’ingegnere Stefano Lò

Tutta la comunità piange Stefano Lò, 86 anni di Verolanuova, per tutti l'”ingegnere” perché della sua professione aveva fatto una missione di vita.

Stefano Lò

Tutti lo conoscono. Tutti sono sinceramente affezionati all’Ingegnere che ha sempre messo le sue capacità al servizio del prossimo e in particolar modo della sua comunità. Lò fu il primo in paese a conseguire la laurea in ingegneria, quest’anno sarebbero caduti i 60 anni d’iscrizione all’albo, la sua è stata una carriera in continua ascesa: dirigente nel Genio civile di Mantova e di Brescia. Iniziò negli anni Sessanta come professore per poi diventare vicepreside al primo Cfp di Verolanuova. Già allora emersero non solo le sue doti di professionista, ma la sua lungimiranza e capacità di cogliere lo spirito dei tempi: grazie a lui il Cfp ebbe una delle prime aule computer del territorio.

L’impegno amministrativo

Ingegnere e amante dell’impegno civile, tanto che era stato vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici, a lui si deve la costruzione della piscina comunale di Verolanuova. Tenace, concreto, come ricordano i figli: “Non aveva mai costruito un ponte, ma tanti ponti tra le persone, quello che più gli importava erano le relazioni, la capacità di fare rete per il bene della comunità”.

L’ultimo saluto

La comunità potrà salutare per l’ultima volta Stefano Lò lunedì 15 dicembre alle 10 nella parrocchiale di Verolanuova. Chi volesse fare visita può recarsi nella sala del commiato in via Lenzi 24 dalle 9 alle 18, mentre la veglia di preghiera si terrà domenica 14 alle 17 sempre nella parrocchiale.