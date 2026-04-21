Addio all’imprenditore Enrico Rozzi

L’imprenditore Enrico Rozzi è scomparso all’età di 86 anni, aveva fondato nel 1970 la Rozzi spa a Seniga, specializzata in attrezzature idrauliche, e la Tam a Pontevico, specializzata in tecnologia per la movimentazione.

Imprenditore e benefattore

Rozzi aveva iniziato la sua carriera come impiegato in banca, si era formato come ragioniere al collegio Sfondrati di Cremona, ma presto ebbe un’intuizione: il cognato era un meccanico molto capace, tanto che insieme fondarono la Rozzi spa, nel lontano 1970, specializzata in polipi idraulici, che ebbe e continua ad avere un grande successo. Non solo: il suo carattere caparbio e deciso unito alla sua competenza lo hanno portato ad essere protagonista in diverse realtà produttive ed imprenditoriale come la Tam di Pontevico, solo per citarne una. Un grande impegno nel mondo del lavoro che è sempre andato di pari passo con l’impegno per la comunità per la quale è sempre stato un grande benefattore non facendo mai mancare il suo aiuto: tantissimi sono i gruppi di volontariato che hanno potuto contare su di lui. Aveva un carattere deciso, ma schivo, completamente dedicato al lavoro, era un irriducibile sempre presente in ditta anche durante la malattia, e all’amata famiglia, alla moglie, mancate qualche anno fa, e ai figlie e nipoti ai quali era molto legato.

La veglia di preghiera e le esequie

Questa sera, martedì 21 aprile 2026, si svolgerà alle 19 nella parrocchiale, mentre il funerale, sempre nella parrocchiale si svolgerà domani, mercoledì 22 aprile alle 15.30, con partenza dall’abitazione alle 15.15.