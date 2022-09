La comunità di Rovato ha perso uno dei pilastri dell'associazione Rovato soccorso. Si tratta di Angelo Marchi, venuto a mancare venerdì 16 settembre, all'età di 78 anni.

Addio all'ex presidente di Rovato soccorso Angelo Marchi

Angelo Marchi era una figura molto nota nella sua città. Non solo per il suo impegno nel volontariato (è stato uno dei fondatori nel 1995, nonché stimato ex presidente, dell'associazione Rovato soccorso), ma anche per l'impegno politico. Dal 2002 al 2007 è stato consigliere comunale e vicesindaco, oltre che assessore ai Servizi Sociali: un incarico, quest'ultimo, che aveva mantenuto anche nel secondo mandato dell'Amministrazione guidata da Andrea Cottinelli, fino all'avvicendamento in Giunta avvenuto nel 2010, quando aveva passato il testimone a Mara Bergomi. E non è tutto: Angelo Marchi ha lavorato per circa 30 anni al Comune di Rovato come responsabile economo.

Lunedì i funerali

La camera ardente è stata allestita alla Domus Remondina di via XXV Aprile. I funerali saranno celebrati lunedì 19 settembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Lodetto. In un ultimo gesto di grande generosità, i famigliari hanno annunciato la volontà di Angelo di non ricevere fiori, e la sua richiesta di devolvere in offerte per la scuola dell'infanzia Don Sciotta di Lodetto. L'intera comunità rovatese è vicina ai suoi cari in questo momento di dolore: la moglie Teresa, le figlie Stefania e Viviana e gli amatissimi nipoti.