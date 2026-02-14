Addio alla professoressa Rachele Gozzetti Bontempi

E’ mancata Rachele Gozzetti Bontempi all’età di 88 anni, storica professoressa di Lettere alle medie di Quinzano d’Oglio.

In moltissimi la ricordano per la passione con cui ha insegnato.

“Era bravissima: se ci siamo appassionati alla storia, ricordiamo ancora i Sumeri e i Fenici a distanza di anni, è per come ci spiegava, accendeva l’entusiasmo in noi allievi”, hanno ricordato in molti.