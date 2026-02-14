Addio alla professoressa Rachele Gozzetti Bontempi

E’ mancata Rachele Gozzetti Bontempi all’età di 88 anni, storica professoressa di Lettere alle medie di Quinzano d’Oglio.
Rachele Gozzetti Bontempi
In moltissimi la ricordano per la passione con cui ha insegnato.
“Era bravissima: se ci siamo appassionati alla storia, ricordiamo ancora i Sumeri e i Fenici a distanza di anni, è per come ci spiegava, accendeva l’entusiasmo in noi allievi”, hanno ricordato in molti.
Dedita alla scuola con grande competenza e passione, era anche impegnata nel sociale, nell’associazione San Vincenzo impegnata ad assistere i più bisognosi.
Le esequie
Oggi, sabato 14 febbraio, si sono svolte le esequie nella chiesa parrocchiale alla presenza della comunità e dei suoi cari.