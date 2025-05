Addio alla piccola Irene, scomparsa a soli 7 anni.

Lutto: addio alla piccola Irene

Comunità di Gottolengo in lutto per la scomparsa della piccola Irene Pini: la bimba se ne è andata nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 maggio 2025 dopo aver lottato contro un male che non le ha lasciato scampo.

Un dolore enorme che rimanda alla memoria la piccola Nicole anche lei di Gottolengo morta nel 2018 all'età di soli 4 anni.

L'ultimo saluto

A piangerla il papà Francesco, la mamma Veronica, la sorella Elisa, i nonni Sergio con Anita, Vincenzo. Oggi (venerdì 9 maggio 2025) alle 19 si terrà la veglia funebre. Le visite sono consentite dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. I funerali saranno celebrati domani (sabato 10 maggio 2025) alle 14 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Gottolengo con partenza dalla casa funeraria Fratelli Pinzi in via G. M. Bravo 24 a Leno. Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimitero di Gottolengo.