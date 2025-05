Addio alla maestra Luciana Togni, si è spenta a 102 anni.

Si è spenta a 102 anni

La comunità di Rezzato è in lutto per la scomparsa di Luciana Togni, insegnate di Rezzato. Un lavoro che per lei era però qualcosa di più e questo amore e dedizione li ha riservati alle tante generazioni di piccoli che ha avuto modo di incontrare nel corso del suo percorso professionale. Ed è riuscita, come si evince dai numerosi messaggi che sono giunti alla notizia della sua dipartita, a lasciare un segno indelebile nel cuore dei suoi alunni ma non solo.

Addio alla maestra Luciana Togni

Coloro che l'hanno conosciuta la ricordano come una donna dal forte carattere e molto determinata a raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva. Ha ricoperto per anni il ruolo di presidente dell'associazione «Amici della Casa di riposo Almici». Ruolo che poi ha abbandonato all'età di 95 anni ma aveva continuato comunque a fare volontariato.

L'ultimo saluto è in programma domani (martedì 13 maggio 2025) alle 9.30 nella parrocchiale di San Carlo a Rezzato. La salma riposa alla Casa Funeraria La Cattolica in via Papa Giovanni XXIII.