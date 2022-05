Addio Alessandra Brocchi, aveva solo 42 anni

Pompiano

Una scomparsa che ha segnato tutta la comunità.

Comunità in lutto per la scomparsa della 42enne Alessandra Brocchi.

Pompiano piange Alessandra Brocchi, giovane mamma

Viveva sempre felice, non faceva pesare mai nulla agli altri nemmeno il suo dolore, soprattutto quello che ha segnato gli ultimi anni della sua vita.

Giovane, bella e piena di vita: un marito amorevole, due figli, una di soli otto anni, e poi il lavoro alla Pasotti, grande azienda del paese, e la dedizione per la famiglia e il suo paese.

Verrà ricordata così Alessandra, seppur con tante lacrime perché aveva ancora tanto amore da dare ma la malattia per lei non ha avuto pietà.

Un melanoma che si è espanso col passare degli anni e che le cure non sono riuscite a sconfiggere, così la donna è spirata nella notte di martedì 17 maggio, dopo aver visto per l’ultima volta la sua bambina.

"Alessandra è sempre stata una persona solare, sempre felice e sempre col sorriso nonostante abbia avuto una vita davvero dura - hanno spiegato i parenti - Ha perso prima la mamma all’improvviso, poi il papà che è stato malato e costretto a letto per lungo tempo. Alla fine si è ammalata lei. Ha convissuto a lungo con la sua malattia ma non l’ha mai fatta pesare a nessuno, lei era così: una donna sorridente che metteva tutti di buon umore nonostante le difficoltà che hanno costellato la sua vita. Lavorava alla Pasotti, grande azienda locale del paese, e ha vissuto Pompiano appieno".

Una grande voglia di vivere

Spesso infatti la si vedeva al bar dell’oratorio, a chiacchierare con gli amici, oppure per le strade in compagnia dei suoi figli. Poi negli ultimi anni dentro e fuori dagli ospedali, una visita dopo l’altra, nonostante fosse partito tutto da una cosa che non sembrava un granché. Ma questo non ha frenato la sua voglia di vivere e di realizzare i suoi sogni.

"Aveva un desiderio, quello di sposarsi e un mese fa l’ha realizzato - hanno raccontato i parenti - Una bellissima cerimonia e una festa ricca di amore con parenti e amici sempre vicino. Purtroppo negli ultimi mesi è peggiorata e non c’è stato nulla da fare. Si è spenta dopo aver visto la sua bambina per l’ultima volta. La sua energia e la sua vitalità mancheranno davvero a tutti, ciò che rimane è l’amore che ha lasciato a tutti noi".

Tantissimi in paese hanno voluto spendere più parole per salutarla e ringraziarla per la bontà che ha dispensato, sperando possa essere d’esempio per tutti quelli che l’hanno conosciuta.

A piangerla il marito Claudio, i due figli, la sorella Michela e tutti i parenti e gli amici che Alessandra ha tanto amato e che non la dimenticheranno mai. Il funerale si è svolto ieri, venerdì 20 maggio alle 15 nella parrocchiale di Pompiano. La salma è stat poi trasferita al Tempio Crematorio di Cremona.

