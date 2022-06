Addio al signor Aldo, si è spento all'età di 100 anni

Comunità in lutto per la scomparsa di Aldo Chiossi.

Una lunga vita

Si è spento sabato 25 giugno all'età di 100 anni (ne avrebbe compiuti 101 il prossimo 5 dicembre) uno dei due centenari di Rezzato (con Giovanni Lazzari). Un uomo dai grandi valori ma soprattutto uno degli ultimi testimoni diretti della seconda Guerra Mondiale. Era un antifascista convinto: diplomato in disegno meccanico, era specializzato sui motori a benzina. Una competenza che gli permise di mettersi sin dall'inizio del conflitto bellico, al servizio del suo Paese. La vita non gli ha risparmiato dolori importanti come la perdita del figlio Paolo a soli 37 anni. Dopo la morte della moglie Gina a stare lui vicino il figlio Sandro e la nuora Vittorina. I funerali si sono tenuti questa mattina (lunedì 27 giugno) nella chiesa di San Giovanni a Rezzato.