Addio al reduce di Guerra Domenico Bianchetti, scomparso a 103 anni.

Addio a Domenico Bianchetti

Con Domenico Bianchetti se ne va un pezzo di storia bagnolese. Il reduce di Guerra, storico associato dei Fanti, è scomparso all’età di 103 anni. “Tutta la sua vita è stata costellata di impegno sia familiare che sociale – ha spiegato il presidente dei Fanti bagnolesi, Stefano Signorini – L’incontro con la nostra sezione dei Fanti è nato con la presidenza Girelli e proseguita nel tempo con la conoscenza e il conferimento della benemerenza al merito per la fatica e per l’appartenenza alla nostra arma. Mi emoziona ancora la sua presenza silenziosa ma forte a simboleggiare la volontà di essere ancora presente nel tessuto della comunità. Io penso che il primo compito delle associazioni d’arma sia non dimenticare il sacrificio enorme dato dai nostri militari nelle varie epoche: Domenico con la sua normalità di padre, lavoratore e Fante combattente e reduce non verrà mai dimenticato”.

Bianchetti lascia i figli Maria, Luigina e Lorenzo con le rispettive famiglie, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo domani, giovedì, alle 15 nella Basilica di Bagnolo Mella.