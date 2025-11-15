Schianto in moto, addio al manager di Ab Carlo Marinoni

Addio al manager di Ab Carlo Marinoni: fatale un incidente sulla Paullese.

Carlo Marinoni, addio al manager di Ab

Lutto per la scomparsa del manager Carlo Marinoni scomparso giovedì 13 novembre 2025 in un sinistro mentre si trovava alla guida della sua motocicletta e da Milano dove abitava si stava dirigendo al lavoro alla Ab, azienda molto conosciuta ad Orzinuovi: il sinistro, che ha visto coinvolto un suv, si è consumato sulla ex strada statale Paullese nel comune di Bisnate (Milano). Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

General manager e padre di tre figli

Padre di tre figli, era laureato in Ingegneria Nucleare, alla Ab di Orzinuovi specializzata nel settore della cogenerazione e delle energie rinnovabili., come detto, ricopriva il ruolo di general manager coordinando la manutenzione degli impianti del gruppo. Ieri (venerdì 14 novembre 2025) l’azienda è rimasta chiusa in via eccezionale in segno di lutto.