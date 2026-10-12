Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Addio al 13enne Federico Tonni, oggi l’ultimo saluto a San Paolo.

A San Paolo, addio al 13enne Federico Tonni

Una comunità stretta nel dolore, riunita per accompagnare Federico Tonni nel suo ultimo viaggio. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi (lunedì 12 ottobre 2026) a San Paolo, i funerali del ragazzo di soli 13 anni, la cui scomparsa ha profondamente colpito il paese. Per l’occasione è stato proclamato il lutto cittadino, segno della vicinanza dell’intera comunità alla famiglia.

A dare l’ultimo saluto a Federico c’erano anche i compagni della Villaclarense, la squadra di calcio in cui giocava, e i componenti della banda di Borgo San Giacomo, realtà musicale alla quale era legato. Durante l’omelia, il sacerdote ha rivolto parole di conforto ai genitori, Veronica e Giambattista, e a tutti coloro che stanno affrontando questa perdita.

«Questa esperienza non può non incidere sulla nostra pelle e sulla nostra anima», ha detto, invitando i presenti a trovare sostegno nella fede e nell’amore che continua a unire chi resta a chi non c’è più.

Parole cariche di affetto e vicinanza

Il sacerdote ha ricordato anche il battesimo di Federico, celebrato il 21 aprile 2014, affidando la sua vita a Cristo.

«Federico adesso, in un’altra forma, vi sta amando ancora di più», ha aggiunto, sottolineando come sentirsi amati possa dare la forza di andare avanti anche nei momenti più difficili.

Particolarmente toccante anche il messaggio letto in rappresentanza della scuola di musica e della banda di Borgo San Giacomo, che ha voluto ricordare Federico come parte della propria famiglia musicale e ha espresso gratitudine per il gesto della famiglia, che ha chiesto di non portare fiori, invitando invece a destinare eventuali offerte alla banda, a sostegno dei giovani musicisti del territorio.

«Il gesto della famiglia ci ha molto commossi. Federico, continuerai a essere parte della nostra musica e della nostra scuola. Ciao Federico, vola e suona con tutti gli angeli del paradiso».

Parole che, al termine di una giornata segnata dalle lacrime e dalla commozione, hanno dato voce al sentimento di un’intera comunità, unita nel ricordo di un ragazzo che se n’è andato troppo presto.

La gallery