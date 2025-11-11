Addio ad Anna Sedassari, aveva solo 28 anni.

Comunità in lutto

La comunità di Gambara in lutto per la prematura perdita di Anna Sedassari, la giovane di 28 anni che si è spenta ieri (lunedì 10 novembre 2025) dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che non le ha lasciato scampo.

Una perdita che ha lasciato un vuoto profondo in coloro che hanno avuto modo di incontrarla nel corso del loro cammino: era infatti molto conosciuta in paese, impegnata nel mondo dello sport.

Il giorno dell’addio

I funerali sono in programma nella mattinata di domani (mercoledì 12 novembre 2025) nella parrocchiale di Gambara.