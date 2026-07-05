Addio ad Anna Mazzoleni, storica imprenditrice del commercio locale di Offlaga.

Comunità in lutto

Offlaga in lutto per la scomparsa di Anna Mazzoleni, storica commerciante del paese. Con la scomparsa di Anna Mazzoleni, Offlaga perde uno dei volti più conosciuti e apprezzati del commercio locale. Per decenni il suo negozio è stato molto più di un’attività commerciale: un luogo di incontro, di dialogo e di rapporti umani che hanno accompagnato la vita di intere generazioni di offlaghesi. La sua storia affonda le radici negli anni Sessanta. La famiglia Mazzoleni, originaria di Corticelle Pieve, gestiva un bar lungo la via principale del paese prima di trasferire l’attività a Brescia. Fu proprio in quegli anni che Anna conobbe Fausto, che nel 1966 sarebbe diventato suo marito. Dal loro matrimonio nacquero i figli Gianni e Paolo. Dopo l’esperienza nel mondo dei pubblici esercizi, Anna intraprese la strada del commercio nel settore dell’abbigliamento e dei tessuti. Per molti anni ha consigliato clienti e amiche nella scelta di stoffe, tendaggi, biancheria intima e capi d’abbigliamento, distinguendosi per competenza, disponibilità e cortesia. Il suo negozio attirava clienti non solo da Offlaga, ma anche dai paesi vicini, consolidando nel tempo una reputazione costruita sul rapporto di fiducia con le persone.

Il cambio di gestione

Negli ultimi anni aveva progressivamente lasciato la gestione dell’attività al figlio Gianni, pur continuando a rappresentarne l’anima e il punto di riferimento. Le sue condizioni di salute si erano però aggravate negli ultimi tempi, fino alla scomparsa avvenuta venerdì scorso. Numerose le testimonianze di affetto ricevute dalla famiglia. Per tutta la durata della camera ardente, un continuo via vai di persone ha voluto rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno profondo nella comunità, ricordata per il lavoro, l’impegno e la capacità di instaurare rapporti sinceri con chiunque entrasse nel suo negozio. I funerali sono stati celebrati lunedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Offlaga. Oltre al marito Fausto, la lasciano i figli Gianni e Paolo, la nuora Terry, gli amati nipoti Matteo e Luca, le sorelle Franca e Rosa e tutti i familiari. La sua salma riposa ora nel cimitero del paese. Con Anna Mazzoleni se ne va una figura che ha accompagnato per decenni la vita quotidiana di Offlaga, lasciando il ricordo di una commerciante capace, di una donna generosa e di una presenza familiare per tanti cittadini.