Addio ad Aniaj: aveva solo 25 anni

Addio ad Anijai: aveva solo 25 anni

Il ragazzo è spirato nel letto di un ospedale dopo alcuni giorni di coma. Viveva con la famiglia, di origine albanese, a Nave da vent'anni. Un ragazzo ben voluto, davvero in tanti coloro che gli volevano bene. Chi lo ha conosciuto lo ha ricordato come un ragazzo solare e sempre gentile con tutti.

Tanto che nel pomeriggio di domenica 7 gennaio 2024 hanno sparato qualche fuoco d'artificio. Un modo per far arrivare il loro pensiero tramite scintille colorate sparate in alto, verso il cielo dove ora tutti pensano sia.

L'ultimo saluto

La benedizione della salma è in programma per domani (mercoledì 10 gennaio 2024) alle 14 nella Parrocchia Maria Immacolata di Nave con partenza dalla Casa Funeraria La Cattolica in via Don Filippo Bassi 19 a Nave (Centro San Marco). Successivamente il corteo muoverà verso il cimitero locale.