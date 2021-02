Addio a suor Margherita, pilastro dell’asilo di Sant’Andrea

Per la scuola dell’infanzia di Sant’Andrea era un pilastro. La frazione e l’intera comunità di Rovato sono in lutto per la scomparsa di suor Margherita Bara che si è spenta nella mattinata di lunedì 22 febbraio.

Addio a suor Margherita

Originaria proprio di Sant’Andrea la religiosa, classe 1949, era un punto di riferimento per la scuola materna Giovanni XXIII e per la parrocchia. La notizia della sua scomparsa è davvero un duro colpo per i cittadini della frazione e per l’intera comunità rovatese, dove suor Margherita era conosciuta e stimata per il suo impegno e le sue opere di solidarietà.

Religiosa da oltre mezzo secolo

Nel 2019 a Sant’Andrea era stata organizzata una festa a sorpresa per celebrare il 50esimo anniversario di consacrazione perpetua di suor Margherita Bara, che faceva parte delle suore domenicane del Santo Rosario. L’iniziativa aveva coinvolto le parrocchie di Sant’Andrea e di San Giuseppe, ed era stata l’occasione per ringraziare la religiosa per le tante opere portate avanti con instancabile impegno (e spesso restando nell’ombra) per l’asilo e la comunità di Sant’Andrea.