Addio a Suor Lina Albani: è stata simbolo di generosità e impegno

È mancata nella giornata di ieri a Travagliato, dove era in servizio dal 2012, Suor Lina Albani.

Aveva 82 anni ed era Superiora delle Ancelle della Carità.

Punto di riferimento

Il suo primo incarico fu nel 1975, a Palazzolo sull’Oglio, proseguendo poi a Casalmaggiore, dove è rimasta per ben 37 anni.

Una sorta di mamma, per tanti bambini, che l’hanno vissuta come un vero punto di riferimento nel periodo della scuola materna.

Aiutare il prossimo era una vera vocazione per Suor Lina, anche se fu sofferta, inizialmente.

Caritatevole e tenace, cominciò a prestare assistenza per la comunità palazzolese, all’interno dell’Istituto Maria Immacolata, dove ricevevano assistenza centinaia di orfani e bambini abbandonati.

Ricordo vivo

Soprattutto a Travagliato, paese che l’ha ospitata nell’ultima decade e che ospiterà i funerali, è stata un membro molto attivo della comunità.

Oltre alle mansioni svolte all’asilo, è stata anche volontaria assidua dell’associazione Ambaradan Sottosopra e sempre ben disposta a collaborare con altre realtà del territorio in occasione di iniziative e feste.