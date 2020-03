Addio a René Schena, mancato improvvisamente per un attacco al cuore. Aveva 81 anni ed è stato per molto tempo in prima fila con la Caritas di Ospitaletto.

Ospitaletto perde un grande uomo di grande bontà e amore verso il prossimo.

René Schena, 81 anni, è mancato nelle scorse ore a causa di un attacco di cuore.

Figura aziendale di spicco, ha dedicato la sua vita al prossimo. Negli anni, infatti, ha lavorato in prima fila per la Caritas di Ospitaletto e ha dato il suo contributo alla vita parrocchiale.

