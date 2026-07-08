Addio a Primo Sbarra: per 30 anni ha guidato la Verolese Basket

L’intera comunità di Verolanuova è in lutto per la scomparsa di Primo Sbarra, 79 anni.

Una vita per lo sport

Primo Sbarra è originario di Pontremoli nella Lunigiana, all’età di due anni si è trasferito a Verolanuova, comune che non ha mai lasciato e per il quale si è sempre prodigato. Per più di 30 anni ha guidato come presidente il Gruppo sportivo Verolese basket con il chiaro intento di creare un ambiente sano ed educativo per i giovani del paese, con grande passione, affetto e attenzione di chi crede davvero che lo sport sia una scuola di vita. Ma le sue passioni non si sono fermate qui: è stato tra i fondatori del coro Virola Alghise, ha partecipato con passione alle lezioni dell’Università aperta di Verolanuova, è stato un provetto ballerino. Sbarra si è sempre contraddistinto per impegno e spirito d’iniziativa, dedicandosi con passione a numerosi impegni, sempre con l’idea e l’intento di prendersi cura della comunità, soprattutto dei più giovani.

Le esequie

Il funerale si svolgerà domani, giovedì 9 luglio 2026, presso la basilica di San Lorenzo Martire alle 16, con partenza dalla Sala del commiato di via Lenzi alle 15,50.