Addio a Pietro, conquistava tutti con un sorriso

Numerose le testimonianze d’affetto intercorse in questi giorni e le presenze alle esequie svoltesi giovedì pomeriggio per salutare Pietro Urbani, di Verolanuova, scomparso a 83 anni.

Pietro Urbani

Tutti se lo ricordano arrivare canticchiando o fischiettando, con il suo immancabile cappello e la bic nera infilata sopra l’orecchio e un grande, grandissimo sorriso perché quando arrivava Pietro arrivava anche il buon umore. E’ una comunità con il cuore gonfio di dolore, ma anche di ricordi che affiorano con malinconia e tenerezza che in questi giorni vuole ricordare senza sosta Pietro Urbani, 83 anni, scomparso a causa di una malattia. Pietro lo conoscono tutti in paese a Verolanuova ma in realtà nell’intera Bassa grazie al suo lavoro: per la bellezza di 56 anni ha percorso le lunghe strade delle terre basse avvolte dall’afa estiva ma anche dalle nebbie invernali, decorate con le fioriture primaverili e le foglie autunnali, perché Pietro era un venditore itinerante di generi alimentari, proprio tutti dai formaggi ai salumi passando per frutta e verdura.

“Non badarci , non farci caso”

Vendeva cibo, ma portava il buon umore, il suo motto infatti era “non badarci, non farci caso”, le preoccupazioni se le portava via con una risata, una bella battuta o una pacca sulla spalla.

In paese a Verolanuova in via Francesco Petrarca, aveva il negozio di alimentari, il Peter Pan, gestito dal figlio, lui al mattino impacchettava tutti i sacchetti di pane e li consegnava ai clienti e al pomeriggio si dedicava a portare le varie spese e se qualcuno dimenticava qualcosa nessun problema: Pietro sfoderava l’immancabile penna bic che teneva dietro all’orecchio e prendeva appunti.

Pietro è sempre stato un grande lavoratore: ha dedicato l’intera vita a lavoro e famiglia, sempre attivo, sempre col sorriso sulle labbra, tutti lo aspettavano volentieri come testimoniano i moltissimi messaggi arrivati alla famiglia anche a mezzo social: “Pietro solo ricordi belli! Di quando ero piccola e con il suo buon umore veniva a portarci il pane!”. Pietro era così: grazie al suo buon cuore, alla naturale esuberanza, al genuino entusiasmo era riuscito a conquistarsi un posto d’onore nei cuori di tutti e tutti lo aspettavano, soprattutto i bambini, con grande gioia, del resto a chi non piace fare due chiacchere spontanee in allegria. Pietro è stato per più di mezzo secolo una presenza costante nelle vite degli abitanti della Bassa, ormai era “uno di famiglia”, ecco perché giovedì pomeriggio la parrocchiale di Verolanuova era gremita: tutta la «sua» comunità ha voluto porgergli l’ultimo emozionato e affettuoso saluto. “Chissà quanti clienti dovrai servire in Paradiso”, ha ricordato qualcuno su Facebook, sicuramente porterà il suo buon umore e la sua allegria, gli stessi che non saranno mai dimenticati dai tanti, tantissimi che gli hanno voluto bene.

“Grazie per ogni istante che hai passato a prenderti cura di me”

Emozionante il ricordo che la nipote Alice ha voluto condividere con i tanti intervenuti alle esequie del nonno.