Addio a Piero Viviani: con la sua penna ha raccontato le storie di Manerbio

I suoi racconti nel 2018 sono confluiti nel libro "Ce la racconta Piero": domani, alle 9,30, i funerali.

Si è spento domenica, all'età di 87 anni Piero Viviani. Appassionato scrittore, con suo volume "Ce la racconta Piero" aveva raccontato la sua Manerbio: una ricca raccolta di storie e aneddoti su in cui fatti sono piacevolmente documentati attraverso le emozioni, ora eredità per tutto il territorio.

Manerbiese doc, nato nel giugno del 1934, per più di un trentennio è stato impegnato nel campo delle riparazioni meccaniche e ha fondato, al tempo stesso, il negozio di autoricambi «Vi.Me.Ca»: il suo soprannome, «Vespa», deriva dal celeberrimo motociclo della Piaggio, manifesto dell’italianità nel mondo. Aveva concluso la sua carriera lavorativa come venditore d'auto presso la Fiat Stanga, per poi darsi alla sua passione: la scrittura. Ha collaborato con i giornali raccontando di personaggi, luoghi, mestieri di una Manerbio che non c'è più e soprattutto aveva pubblicato anche un libro con tutti i suoi racconti dal titolo «Ce la racconta Piero", presentato nel 2018 in Comune.

Domani, mercoledì 23 febbraio, alle 9,30 nella chiesa parrocchiale si terranno i funerali di Viviani.